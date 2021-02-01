Президент "Урала" обвинил Тедеско в некрасивом поведении

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что не видит смысла в приглашении иностранных тренеров в чемпионат России. По его словам, они не оправдывают ожиданий.

Иванов привёл в пример тренера "Динамо" Сандро Шварца, с которым команда не показала ожидаемого результата. Также он упрекнул главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в неподобающем поведении.

В первой части сезона Тедеско имел несколько конфликтных ситуаций с другими тренерами в матчах с ЦСКА и "Сочи".