Президент "Урала" обвинил Тедеско в некрасивом поведении

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что не видит смысла в приглашении иностранных тренеров в чемпионат России. По его словам, они не оправдывают ожиданий.
Иванов привёл в пример тренера "Динамо" Сандро Шварца, с которым команда не показала ожидаемого результата. Также он упрекнул главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в неподобающем поведении.
В первой части сезона Тедеско имел несколько конфликтных ситуаций с другими тренерами в матчах с ЦСКА и "Сочи".
"Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведёт себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко", — заявил Иванов в эфире "Матч ТВ".
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