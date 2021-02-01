Немецкий хоккеист чуть не побил вечный рекорд Гретцки

Немецкий нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Леон Драйзайтль сделал шесть результативных передач в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы". Его команда победила со счётом 8:5.

Драйзайтлю не хватило всего одной передачи до рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки. Лучший бомбардир всех времён НХЛ трижды делал по семь "ассистов" в одной игре. В последний раз это получилось у него в 1986 году.

Немецкий форвард выступает за "Эдмонтон" с 2015 года. В 433 матчах в регулярном чемпионате НХЛ Драйзайтль забросил 174 шайбы и сделал 269 передач.