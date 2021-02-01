Российский лыжник Александр Большунов на этапе Кубка мира в шведском Фалуне выиграл две дистанционные гонки — с раздельным стартом и 15-километровый масс-старт.
Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира с большим отрывом. На его счету 1613 очков, у ближайшего преследователя — Ивана Якимушкина - 774 очка.
Лидером общего зачёта Большунов останется как минимум до норвежских этапов Кубка мира.
Согласно информации FIS, Большунов в этом сезоне заработал 176 тыс. швейцарских франков. Эта сумма равна 15 млн рублей.
В тройке лидеров по призовым также Йоханнес Клебо и Морис Манифика. Они заработали в три раза меньше — 54 и 53 тыс. швейцарских франков, соответственно.
Среди женщин в общем зачёте лидирует американка Джесси Диггинс, в тройку входят россиянка Юлия Ступак и Рози Бреннан из США.
По призовым также лидирует Диггинс, которая заработала 114 тыс. франков. Доход Юлии Ступак составляет 77,65 тыс. (6,5 млн рублей).
До чемпионата мира лыжники проведут ещё два этапа Кубка мира. В шведском Ульрисхамне состоятся два спринта — личный и командный. Старты состоятся 6 и 7 февраля.
В чешском Нове-Место 20 и 21 февраля состоятся спринт и 15-километровая индивидуальная гонка.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.