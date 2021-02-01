Большунов заработал 15 млн в этом сезоне

Российский лыжник Александр Большунов на этапе Кубка мира в шведском Фалуне выиграл две дистанционные гонки — с раздельным стартом и 15-километровый масс-старт.

Общий зачёт Кубка мира

Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира с большим отрывом. На его счету 1613 очков, у ближайшего преследователя — Ивана Якимушкина - 774 очка.

Александр Большунов — 1613. Иван Якимушкин — 774. Морис Манифика (Франция) — 588. Андрей Мельниченко — 586. Евгений Белов — 586. Денис Спицов — 567. Артём Мальцев — 560. Федерико Пеллегрино (Италия) — 528. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 518. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 447.

Лидером общего зачёта Большунов останется как минимум до норвежских этапов Кубка мира.

Призовые лыжников

Согласно информации FIS, Большунов в этом сезоне заработал 176 тыс. швейцарских франков. Эта сумма равна 15 млн рублей.

В тройке лидеров по призовым также Йоханнес Клебо и Морис Манифика. Они заработали в три раза меньше — 54 и 53 тыс. швейцарских франков, соответственно.

Что у женщин

Среди женщин в общем зачёте лидирует американка Джесси Диггинс, в тройку входят россиянка Юлия Ступак и Рози Бреннан из США.

Джесси Диггинс (США) — 1174 очка. Юлия Ступак — 904. Рози Бреннан (США) — 879. Эбба Андерссон (Швеция) — 861. Татьяна Сорина — 780.

По призовым также лидирует Диггинс, которая заработала 114 тыс. франков. Доход Юлии Ступак составляет 77,65 тыс. (6,5 млн рублей).

Что дальше

До чемпионата мира лыжники проведут ещё два этапа Кубка мира. В шведском Ульрисхамне состоятся два спринта — личный и командный. Старты состоятся 6 и 7 февраля.

В чешском Нове-Место 20 и 21 февраля состоятся спринт и 15-километровая индивидуальная гонка.