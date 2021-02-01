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Большунов заработал 15 млн в этом сезоне

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов на этапе Кубка мира в шведском Фалуне выиграл две дистанционные гонки — с раздельным стартом и 15-километровый масс-старт.

Большунов заработал 15 млн в этом сезоне

Общий зачёт Кубка мира

Большунов лидирует в общем зачёте Кубка мира с большим отрывом. На его счету 1613 очков, у ближайшего преследователя — Ивана Якимушкина - 774 очка.

  1. Александр Большунов — 1613.
  2. Иван Якимушкин — 774.
  3. Морис Манифика (Франция) — 588.
  4. Андрей Мельниченко — 586.
  5. Евгений Белов — 586.
  6. Денис Спицов — 567.
  7. Артём Мальцев — 560.
  8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 528.
  9. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 518.
  10. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 447.

Лидером общего зачёта Большунов останется как минимум до норвежских этапов Кубка мира.

Призовые лыжников

Согласно информации FIS, Большунов в этом сезоне заработал 176 тыс. швейцарских франков. Эта сумма равна 15 млн рублей.

В тройке лидеров по призовым также Йоханнес Клебо и Морис Манифика. Они заработали в три раза меньше — 54 и 53 тыс. швейцарских франков, соответственно.

Что у женщин

Среди женщин в общем зачёте лидирует американка Джесси Диггинс, в тройку входят россиянка Юлия Ступак и Рози Бреннан из США.

  1. Джесси Диггинс (США) — 1174 очка.
  2. Юлия Ступак — 904.
  3. Рози Бреннан (США) — 879.
  4. Эбба Андерссон (Швеция) — 861.
  5. Татьяна Сорина — 780.

По призовым также лидирует Диггинс, которая заработала 114 тыс. франков. Доход Юлии Ступак составляет 77,65 тыс. (6,5 млн рублей).

Что дальше

До чемпионата мира лыжники проведут ещё два этапа Кубка мира. В шведском Ульрисхамне состоятся два спринта — личный и командный. Старты состоятся 6 и 7 февраля.

В чешском Нове-Место 20 и 21 февраля состоятся спринт и 15-километровая индивидуальная гонка.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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