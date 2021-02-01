Президент UFC назвал лучшего бойца в истории и на сегодняшний день

Президент UFC Дана Уайт представил свою собственную иерархию звезд UFC.

По словам Уайта, лучшим бойцом в истории является американец Джон Джонс, а лучшим на данный момент — россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Джон Джонс не выходил на бой с февраля 2020 года. На его счету 26 побед в 28 боях. Среди его противников были Даниэль Кормье, Александр Густафссон, Гловер Тейшейра и Энтони Смит.

Хабиб Нурмагомедов остается непобежденным после победы в 29 боях в ММА. В октябре 2020 года россиянин объявил о своем уходе после трехкратной защиты своего титула в легком весе. Хабиб провел один из самых известных боев в истории ММА, когда в 2018 году победил Конора Макгрегора. Дастин Пуарье, Джастин Гаетье или Аль Якинта — одни из бойцов, павших перед дагестанским Орлом.

Дана Уайт также заявил, что в сезоне UFC в 2021 году ожидает "прорыва" от шведского бойца российского происхождения Хамзата Чимаева.