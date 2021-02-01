Лионель Месси забил 650-ый гол в карьере

Звезда "Барселоны" Лионель Месси в воскресенье в матче с "Атлетиком Бильбао" забил свой 650-ый гол.
Аргентинский форвард перешел в штрафную после фола на краю штрафной полузащитника Унаи на 20-й минуте первого тайма.
Таким образом, в этом сезоне Мессии набирает 12 очков, почти вплотную приблизившись по результативности к Луису Суаресу, который возглавляет бомбардирскую лигу.
Месси до сегодняшнего дня провел 755 матчей в футболке сине-гранатовых. Он забил свой первый официальный гол с командой в первом дивизионе в 2005 году, в возрасте 17 лет. С тех пор он забил
- уточняет газета World Sports.
Супруги с готовностью скинули с себя одежду в присутствии журналиста.