Футбольный клуб "Барселона" подаст в суд на газету El Mundo, которая опубликовала финансовые подробности контракта нападающего Лионеля Месси.
По информации издания, за четыре года клуб должен будет заплатить футболисту более 550 миллионов евро.
"Барселона" категорически отрицает любую ответственность за публикацию этого документа и предпримет соответствующие юридические действия против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинён в результате этой публикации", — сообщили представители клуба.
Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.