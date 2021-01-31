"Барселона" подаст в суд на газету, которая раскрыла зарплату Месси

Футбольный клуб "Барселона" подаст в суд на газету El Mundo, которая опубликовала финансовые подробности контракта нападающего Лионеля Месси.

По информации издания, за четыре года клуб должен будет заплатить футболисту более 550 миллионов евро.