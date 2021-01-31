Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
На Тверской улице мужчина попытался совершить самоубийство
В Москве задержан мужчина, напавший на силовиков с ножом
Панин обещал показать ещё один "дворец Путина" в Испании
Полицейские отпустили рэпера Оксимирона
Королева красоты из Казахстана устроилась работать посудомойкой 
В столице избили бизнесмена из списка Forbes
В Москве сгорел полицейский автомобиль
Стало известно, как снимался фильм Навального о "дворце" в Геленджике
Подруга Началовой рассказала о счёте, который предъявил певице Фролов

"Барселона" подаст в суд на газету, которая раскрыла зарплату Месси

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Барселона" подаст в суд на газету El Mundo, которая опубликовала финансовые подробности контракта нападающего Лионеля Месси.

По информации издания, за четыре года клуб должен будет заплатить футболисту более 550 миллионов евро.

"Барселона" категорически отрицает любую ответственность за публикацию этого документа и предпримет соответствующие юридические действия против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинён в результате этой публикации", — сообщили представители клуба.

Автор: Алексей Корнеев
Последние материалы
"Барселона" подаст в суд на газету, которая раскрыла зарплату Месси
Полицейские отпустили рэпера Оксимирона
Королева красоты из Казахстана устроилась работать посудомойкой 
В столице избили бизнесмена из списка Forbes
В Москве сгорел полицейский автомобиль
Стало известно, как снимался фильм Навального о "дворце" в Геленджике
Подруга Началовой рассказала о счёте, который предъявил певице Фролов
Названо количество протестующих на митинге в Москве
Решетова начала карьеру певицы после разрыва с Тимати
Юлия Навальная задержана в Москве
Популярное
Бизнес
Ротенберг объяснил, зачем построил "дворец" в Геленджике

Аркадий Ротенберг объяснил, что часто путешествует по России и находит "инвестиционно привлекательные" места.

Ротенберг объяснил, зачем построил "дворец" в Геленджике
Галкин ответил Слепакову на нападки на защитников Навального
Российский шоу-бизнес
Галкин ответил Слепакову на нападки на защитников Навального
Российский шоу-бизнес
Скончалась певица Алла Йошпе
Российский шоу-бизнес
Шепелева выгнали с ТНТ
Любовь Степушова О чём говорит форум "Русский Донбасс" загранице Любовь Степушова Игорь Буккер Министр обороны США стал третьим исключением Игорь Буккер Василий Амирджанов В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств Василий Амирджанов
Комментарии
Москалькова обратилась к россиянам
В Санкт-Петербурге произошла потасовка между силовиками и протестующими
Психолог: после измены муж должен дать жене пароли от своих гаджетов
Навальный пошёл ва-банк
Навальный пошёл ва-банк
Эксперт: санкции не повлияли на общее взаимодействие РФ и ФРГ
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Навальный пошёл ва-банк
31 января пройдет широкомасштабная полицейская операция
31 января пройдет широкомасштабная полицейская операция
Москалькова обратилась к россиянам
Игорь Коротченко: воспроизвести сложную систему оружия по образцу невозможно
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств
Москалькова обратилась к россиянам
Москалькова обратилась к россиянам
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников