Сын Плющенко начал копить на "Гелендваген"

Сын Евгения Плющенко Александр заявил, что теперь будет выступать только за доллары, поскольку начал копить на "Гелендваген".

Об этом Гном Гномыч сообщил своим подписчикам в Instagram. Он также предупредил, что уже умеет отличать поддельные купюры от настоящих.