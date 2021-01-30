Сын Евгения Плющенко Александр заявил, что теперь будет выступать только за доллары, поскольку начал копить на "Гелендваген".
Об этом Гном Гномыч сообщил своим подписчикам в Instagram. Он также предупредил, что уже умеет отличать поддельные купюры от настоящих.
"Да не буду я выступать за игрушки. Только за доллары. Настоящие. Я на "гелендваген" буду копить", — отметил восьмилетний сын фигуриста.
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?