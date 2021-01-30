Мэнни Пакьяо стал "чемпионом в отпуске"

Мэнни Пакьяо лишился титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации. Ему присвоили статус "чемпиона в отпуске", поскольку его последний поединок состоялся в июле 2019 года.

С тех пор филиппинец не защищал свой титул. Такие правила предусмотрены ассоциацией на случай, если чемпион не может защитить титул по медицинским, юридическим или другим причинам.

Теперь титулом чемпиона мира в полусреднем весе обладает кубинец Йорденис Угас.