Лыжницу Непряеву прооперируют в Москве

Информация о переломе руки у российской лыжницы Натальи Непряевой подтвердилась. Тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что у спортсменки диагностировали перелом двух костей кисти.

Непряева упала во время индивидуальной гонки в Фалуне на последнем спуске. В Москве лыжнице сделают операцию.

"Перелом двух костей кисти, требуется операция. Она будет прооперирована в Москве, вылетит туда завтра", — приводит ТАСС слова Бородавко.

В этом сезоне Непряева завоевала два подиума. В декабре на этапе в Давосе она была третьей в спринте. В январе россиянка выиграла масс-старт на одном из этапов "Тур де Ски".