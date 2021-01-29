Кокорин мог оказаться в "Сочи" вместо "Фиорентины"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Кокорин мог вернуться в "Сочи" в зимнее трансферное окно. Стороны вели переговоры по возможному переходу, сообщает "Матч ТВ".

27 января Кокорин подписал контракт с "Фиорентиной" до лета 2024 года. Футболист уже приступил к тренировкам с новой командой. "Спартак" получил за трансфер 4,5 млн евро.

"Фиорентина" после первого круга чемпионата Италии занимает 12-е место, набрав 21 очко.

Лучший бомбардир "фиалок" — серб Душан Влахович — забил семь мячей в этом сезоне.