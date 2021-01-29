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Халили взял серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российский биатлонист Карим Халили стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Он прошёл дистанцию без промахов и отстал от победителя на 7,3 секунды.

Первым финишировал швейцарец Мартин Ягер. Третье место занял немец Йоханнес Кюн.

Медаль Халили стала третьей для сборной России на этом турнире. Ранее Лариса Куклина выиграла бронзу в индивидуальной гонке, а Анастасия Шевченко — в спринте.

Чемпионат Европы по биатлону

Спринт (мужчины):

  1. Мартин Ягер (Швейцария) — 27.19,2 (0 промахов).
  2. Карим Халили (Россия) — отставание 7,3 секунды (0).
  3. Йоханнес Кюн (Германия) — 15,3 (2).
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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