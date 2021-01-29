Халили взял серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили стал вторым в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Он прошёл дистанцию без промахов и отстал от победителя на 7,3 секунды.
Первым финишировал швейцарец Мартин Ягер. Третье место занял немец Йоханнес Кюн.
Медаль Халили стала третьей для сборной России на этом турнире. Ранее Лариса Куклина выиграла бронзу в индивидуальной гонке, а Анастасия Шевченко — в спринте.
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.