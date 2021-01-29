Российскую фигуристку после коронавируса бросил партнёр

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Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая рассказала, почему распалась её пара с Григорием Смирновым. Из-за этого ей пришлось завершить карьеру.

По словам девушки, всему виной заболевание "ковидом". Шпилевая сообщила, что у неё продолжительное время держалась температура, начали отказывать почки и произошла интоксикация.

"Позже диагностировали артрит, а потом был еще перелом плюсневых костей", — приводит "Матч ТВ" слова Шпилевой.

Шпилевая заявила, что Смирнов устал ждать её и не понимает, когда партнёрша станет здоровой.

"Эта ситуация стала для меня настоящим ударом. Я понимала, что не смогу больше выйти на лёд. Мы катались вместе десять лет, а теперь даже не общаемся. После этой истории была апатия и депрессия" — рассказала фигуристка.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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