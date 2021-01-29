Российскую фигуристку после коронавируса бросил партнёр

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая рассказала, почему распалась её пара с Григорием Смирновым. Из-за этого ей пришлось завершить карьеру.

По словам девушки, всему виной заболевание "ковидом". Шпилевая сообщила, что у неё продолжительное время держалась температура, начали отказывать почки и произошла интоксикация.

"Позже диагностировали артрит, а потом был еще перелом плюсневых костей", — приводит "Матч ТВ" слова Шпилевой.

Шпилевая заявила, что Смирнов устал ждать её и не понимает, когда партнёрша станет здоровой.