Российскую фигуристку после коронавируса бросил партнёр

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая рассказала, почему распалась её пара с Григорием Смирновым. Из-за этого ей пришлось завершить карьеру.
По словам девушки, всему виной заболевание "ковидом". Шпилевая сообщила, что у неё продолжительное время держалась температура, начали отказывать почки и произошла интоксикация.
"Позже диагностировали артрит, а потом был еще перелом плюсневых костей", — приводит "Матч ТВ" слова Шпилевой.
Шпилевая заявила, что Смирнов устал ждать её и не понимает, когда партнёрша станет здоровой.
"Эта ситуация стала для меня настоящим ударом. Я понимала, что не смогу больше выйти на лёд. Мы катались вместе десять лет, а теперь даже не общаемся. После этой истории была апатия и депрессия" — рассказала фигуристка.
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