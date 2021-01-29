Непряева получила перелом на этапе Кубка мира в Фалуне

Российская лыжница Наталья Непряева упала во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Фалуне. Падение произошло на последнем спуске.
По информации "Матч ТВ", у спортсменки перелом руки. Непряеву отвезли в больницу, она не может пошевелить пальцами.
Гонку в Фалуне выиграла американка Джессика Диггинс. Второй стала норвежка Тереза Йохауг, третьей — шведка Эбба Андресон.
Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак. Она отстала на 1 минуту 10,5 секунд от победительницы и заняла 11-е место.
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