"Барселона" узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Испании

29 января в Испании прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка Короля. Матчи этой стадии турнира состоятся на следующей неделе — с 2 по 4 февраля.
По итогам жеребьёвки определились такие пары команд:
Из-за сокращённого сезона четвертьфиналы будут состоять из одного матча. В полуфиналах команды проведут по две игры.
Обладатель Кубка Испании-2019/20 пока неизвестен. Финал был перенесен из-за пандемии коронавируса. 3 апреля в Ла-Корунье сыграют "Реал Сосьедад" и "Атлетик".
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.