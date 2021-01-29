"Барселона" узнала соперника по четвертьфиналу Кубка Испании

29 января в Испании прошла жеребьёвка четвертьфинала Кубка Короля. Матчи этой стадии турнира состоятся на следующей неделе — с 2 по 4 февраля.

По итогам жеребьёвки определились такие пары команд:

"Гранада" — "Барселона";

"Бетис" — "Атлетик";

"Леванте" — "Вильярреал";

"Альмерия" — "Севилья".

Из-за сокращённого сезона четвертьфиналы будут состоять из одного матча. В полуфиналах команды проведут по две игры.

Обладатель Кубка Испании-2019/20 пока неизвестен. Финал был перенесен из-за пандемии коронавируса. 3 апреля в Ла-Корунье сыграют "Реал Сосьедад" и "Атлетик".