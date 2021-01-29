Скелетонист Третьяков одержал третью победу в сезоне

Российский скелетонист Александр Третьяков выиграл этап Кубка мира в австрийском Инсбруке. По итогам двух попыток он опередил ближайшего преследователя на 0,23 секунды.

Второе место занял британец Крэйг Томпсон, третьим стал австриец Самуэль Майер.

Эта победа стала для Третьякова третьей в сезоне. Ранее он выигрывал этапы в Инсбруке и немецком Винтерберге. В общем зачёте россиянин занял пятое место. Выиграл Кубок мира в этом сезоне латвиец Мартинс Дукурс.

С 11 по 13 февраля в немецком Альтенберге состоится чемпионат мира по скелетону, который не влияет на общий зачёт Кубка мира.