Биатлонистка Шевченко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла третье место в спринте на чемпионате Европы. Гонка состоялась в польском городе Душники-Здруй.

Шевченко отстала на 9,7 секунд от победительницы спринта. Лучший результат показали латвийка Байба Бендика и норвежка Каролина Эрдал.

Россиянка Лариса Куклина заняла четвёртое место с одним штрафным кругом. Валерия Васнецова финишировала пятой.

Чемпионат Европы по биатлону

Спринт (женщины):