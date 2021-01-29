Биатлонистка Шевченко взяла бронзу в спринте на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла третье место в спринте на чемпионате Европы. Гонка состоялась в польском городе Душники-Здруй.
Шевченко отстала на 9,7 секунд от победительницы спринта. Лучший результат показали латвийка Байба Бендика и норвежка Каролина Эрдал.
Россиянка Лариса Куклина заняла четвёртое место с одним штрафным кругом. Валерия Васнецова финишировала пятой.
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.