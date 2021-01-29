Тихонов планирует судиться с Международным союзом биатлонистов

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что будет судиться с Международным союзом биатлонистов (IBU), если организация отстранит его от биатлонных соревнований.

Ранее независимая комиссия по расследованию дела Андерса Бессеберга выдвинула обвинения против Тихонова в коррупции и попытке подкупа чиновников IBU. В отчёте говорится, что в 2009 году россиянин, который тогда занимал пост вице-президента международной федерации, предлагал взятку генеральному секретарю Николь Рёш.

Бывшая чиновница рассказала, что Тихонов предложил ей "шкатулку с драгоценностями" за то, что IBU не будет рассматривать три антидопинговых дела российских биатлонистов. Экс-главе Союза биатлонистов России (СБР) грозит отстранение от биатлона.