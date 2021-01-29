"Я в бешенстве": лучшего французского лыжника не пустили на Кубок мира

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Морис Манифика заявил, что не поедет на этап Кубка мира в Фалуне по решению французской федерации. Лыжник пропустит интервальный старт, масс-старт и спринт. Гонки пройдут с 29 по 31 января.

По словам Манифики, ему непонятно, почему из-за заражения коронавирусом другого спортсмена он должен сняться с соревнований.

"Почему меня не пустили? Это очень странно. Один из лыжников в нашей сборной подхватил коронавирус. Я встречался с ним неделю назад", — приводит Expressen слова Манифики.

Позже француз сдал отрицательный тест на коронавирус, но его всё равно не пустили в Швецию.

"Я ничего не понимаю. Я вроде бы уже успокоился, но сейчас вновь ощущаю разочарование, так как с нетерпением ждал соревнований в Фалуне. Я в бешенстве", — заявил француз.

Манифика занимает третье место в общем зачёте Кубка мира. Выше француза россияне Александр Большунов и Иван Якимушкин.