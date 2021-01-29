Шубенков за два года сдал пять допинг-проб

Чемпион мира Сергей Шубенков за последние два года пять раз проходил допинг-тестирование для РУСАДА. В 2019 году он четыре раза сдал пробу, в 2020 году — один раз, сообщает ТАСС.

Последний тест был сдан в августе 2020 года во время Кубка России в Брянске. Тогда произошло небольшое недопонимание между спортсменом и допинг-офицером РУСАДА.

Шубенков выразил несогласие с действиями работника антидопингового агентства, который хотел взять пробу у спортсмена между предварительным и финальным забегами. Барьерист вынужден был согласиться с требованиями и пошёл сдавать анализ вместо подготовки к выступлению.

Ранее сообщалось, что независимый орган по борьбе с допингом (AIU) направил письмо Шубенкову. Легкоатлет отказался раскрывать содержание письма. Российские СМИ сообщили, что барьерист мог попасться на фуросемиде, но сам спортсмен опроверг эту информацию.

Шубенков является обладателем четырёх наград чемпионата мира — одно золото, два серебра, одна бронза.