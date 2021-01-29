Иск российских биатлонисток к Родченкову отозван в США

Адвокат Скотт Балбер сообщил, что иск россиянок Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой к Григорию Родченкову был отозван из суда США.
Спортсменки ранее подали иск о защите чести и достоинства. Родченков обвинил спортсменок в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. На основании его показаний биатлонисток дисквалифицировали и аннулировали их результаты.
Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал Романову и Вилухину и частично Зайцеву. По словам юриста, иск к Родченкову отозван из-за изменений в законодательстве США.
Балбер уточнил, что иски стали безосновательными из-за увеличения необходимых условий для доказательства факта клеветы.
"Теперь сторона обвинения должна представить доказательства непосредственного злого умысла со стороны ответчика. Мы считаем, что это неслучайно", — приводит ТАСС слова Балбера.
Вместе с тем адвокат отметил, что продолжит работу над этим делом. По его словам, факт того, что суд оправдал биатлонисток, означает, что слова Родченкова были ложными.
"Это по формальным признакам указывает на то, что общественные обвинения против них были ложными и, как мы полагаем, осознанными", — заявил Балбер.
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