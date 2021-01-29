Иск российских биатлонисток к Родченкову отозван в США

Адвокат Скотт Балбер сообщил, что иск россиянок Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой к Григорию Родченкову был отозван из суда США.

Спортсменки ранее подали иск о защите чести и достоинства. Родченков обвинил спортсменок в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи. На основании его показаний биатлонисток дисквалифицировали и аннулировали их результаты.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал Романову и Вилухину и частично Зайцеву. По словам юриста, иск к Родченкову отозван из-за изменений в законодательстве США.

Балбер уточнил, что иски стали безосновательными из-за увеличения необходимых условий для доказательства факта клеветы.

"Теперь сторона обвинения должна представить доказательства непосредственного злого умысла со стороны ответчика. Мы считаем, что это неслучайно", — приводит ТАСС слова Балбера.

Вместе с тем адвокат отметил, что продолжит работу над этим делом. По его словам, факт того, что суд оправдал биатлонисток, означает, что слова Родченкова были ложными.