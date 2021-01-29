Губерниев не успел передать Лановому майку с автографом Большунова

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что актёр Василий Лановой любил биатлон и лыжные гонки. Журналист подготовил для народного артиста биб — майку победителя "Тур де Ски" Александра Большунова, но не успел её передать.

"Этот биб подписал для Василия Ланового Саша Большунов! В больнице наш великий актёр смотрел гонки, болел за лыжников и биатлонистов…. Биб я не успел передать…. RIP", — написал Губерниев в Telegram.

В подписи на майке Большунов пожелал актёру здоровья и удачи. Биб был подписан 23 января.

Лановой с начала января лечился от коронавируса. Болезнь вызвала осложнения. Актёр ушёл из жизни 28 января в возрасте 87 лет.