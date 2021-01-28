Клебо раскритиковал способ проведения тестов на COVID-19 в Швеции

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что ему было непривычно сдавать тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в шведском Фалуне. Организаторы обязали лыжников самих брать мазок из носоглотки.

Ранее такой способ тестирования назвал несерьёзным шведский лыжник Кале Халварссон. Он заявил, что брать мазки должны медицинские работники.