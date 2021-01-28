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Клебо раскритиковал способ проведения тестов на COVID-19 в Швеции

Спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что ему было непривычно сдавать тест на коронавирус перед этапом Кубка мира в шведском Фалуне. Организаторы обязали лыжников самих брать мазок из носоглотки.

Ранее такой способ тестирования назвал несерьёзным шведский лыжник Кале Халварссон. Он заявил, что брать мазки должны медицинские работники.

"Невозможно понять, достаточно ли далеко ты вставил эту палочку. Я согласен с Халварссоном… Сейчас чувствую себя хорошо, теперь нужно держать дистанцию", — приводит NRK слова Клебо.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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