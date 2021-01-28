Ласицкене поддержала Шубенкова в истории с допингом

Российская чемпионка мира Мария Ласицкене высказала поддержку Сергею Шубенкову, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил. Ранее российские СМИ распространили информацию о том, что в допинг-пробе барьериста был найден запрещённый препарат фуросемид.

Шубенков эту информацию опроверг и заявил, что никогда не принимал допинг. Вместе с тем он подтвердил получение письма от AIU, независимого комитета по борьбе с допингом в лёгкой атлетике. Спортсмен не стал разглашать содержание письма.

Ласицкене заявила, что не ожидала подобных новостей про Шубенкова. Прыгунья считает, что необходимо дождаться доказательств его виновности.

"Пока не будет официально доказано, что он в чем-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы прошли через слишком многое, чтобы всё закончилось именно так", — написала Ласицкене в Instagram.

Ранее Ласицкене, Шубенков, а также прыгунья с шестом Анжелика Сидорова неоднократно критиковали Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), которая, по их мнению, делает недостаточно для защиты "чистых" российских спортсменов.