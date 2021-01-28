Губернатор объяснил, почему лишил "Тамбов" финансирования

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал ситуацию с футбольным клубом "Тамбов". Ранее сообщалось, что команда лишилась финансирования и может сняться с чемпионата РПЛ.

По словам губернатора, регион многое сделал для "Тамбова". Клуб получал финансирование из бюджета, но должен был привлечь дополнительные средства, чего сделать не мог.

"Как распределялись средства в клубе — непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем", — заявил Никитин.

Судьба клуба должна решиться 31 января. По словам генерального директора Ольги Коноваловой, существует большая вероятность того, что команда будет распущена в этот же день.