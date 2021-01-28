Самуэльссон обматерил Бессеберга в Twitter

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказал своё мнение по отчёту независимой комиссии IBU по делу бывшего главы организации Андерса Бессеберга.

Ранее IBU опубликовал документ, в котором говорится о помощи Бессеберга россиянам в "антидопинговых делах". В отчёте утверждается, что экс-глава IBU получал подарки и деньги от России.

Самуэльссон отреагировал на это слишком эмоционально.

"Бессеберг, иди на… Хотя я не удивлен, я уже всё сказал по этому поводу три года назад", — написал Самуэльссон в Twitter.

Шведский биатлонист известен критикой российского спорта. По мнению Самуэльссона, все расследования о допинге в России являются правдивыми.