Виктор Путин приехал на просмотр в "Неман"

Четыре новых футболиста прибыли на сбор белорусского футбольного клуба "Неман". Пробиться в команду попытаются молдаване Руслан Челари и Сергей Трофан, россиянин Иван Бакланов и украинец Виктор Путин, сообщает клубная пресс-служба.

Путин — воспитанник академии киевского "Динамо". 25-летний игрок ранее выступал в Польше. В этом сезоне он играл за команду ГКС из города Белхатув. В 21 игре Путин сделал одну результативную передачу.