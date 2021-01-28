Виктор Путин приехал на просмотр в "Неман"

Четыре новых футболиста прибыли на сбор белорусского футбольного клуба "Неман". Пробиться в команду попытаются молдаване Руслан Челари и Сергей Трофан, россиянин Иван Бакланов и украинец Виктор Путин, сообщает клубная пресс-служба.
Путин — воспитанник академии киевского "Динамо". 25-летний игрок ранее выступал в Польше. В этом сезоне он играл за команду ГКС из города Белхатув. В 21 игре Путин сделал одну результативную передачу.
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