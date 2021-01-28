Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не нашёл в отчёте независимой комиссии IBU по расследованию дела Андерса Бессеберга чего-то нового. По его словам, никаких доказательств в документе нет.

"Друзья, как в том фильме — кровавая заря поднималась над городом. Но если говорить серьёзно, то независимая комиссия IBU признала тот факт, что российские спортсмены активно применяли эритропоэтин с 2008 по 2015 годы. Якобы там факты сокрытия, и так далее…

На самом деле ничего нового не произошло. Мы знаем, что российский биатлон имел проблемы с допингом, с эритропоэтином как раз вот в это время. Процесс очищения и некоторого восстановления репутации мы проходим успешно.

Но там ещё есть обвинения в адрес Бессеберга и Рёш. Дескать, русским помогали скрывать то или иное. От этой комиссии хочется узнать адреса, пароли и явки. Потому что мы вспоминаем Олимпийские игры 2018 года, когда всех смешали в одну кучу. Целая группа российских спортсменов в Пхенчхан не поехала. Как и в Рио-де-Жанейро.

Поэтому хочется конкретики. Чтобы не было историй о том, что все коллективно принимали, — давайте их всех накажем. Хотим узнать максимум подробностей", — заявил Губерниев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.