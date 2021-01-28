Стали известны соперники молодёжной сборной России в отборе Евро-2023

УЕФА провёл жеребьёвку отборочного турнира молодёжного чемпионата Европы 2023 года. Финальная часть турнира запланирована в Грузии и Румынии.

Сборная России сыграет в группе С против команд Испании, Словакии, Северной Ирландии, Литвы и Мальты.

Участие в турнире смогут принять футболисты, которые родились после 1 января 2000 года. Путёвку в финальную часть получит одна команда из группы.

Также можно выйти на турнир со второго места — для этого нужно показать лучшие результаты среди всех вторых команд.

Оставшиеся восемь команд разыграют четыре путёвки на турнир в плей-офф.