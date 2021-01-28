Роналду может быть наказан за нарушение антиковидных правил

Нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду грозит наказание за нарушение правил по борьбе с коронавирусом в Италии. Футболист отпраздновал день рождения своей невесты Джорджины Родригес в отеле, который был официально закрыт.

Видео из отеля попало в соцсети, но затем Роналду его удалил. Кроме того, футболист пересёк границу регионов Пьемонт и Валле-д'Аоста, что запрещено правилами.

Скорее всего, теперь португалец заплатит штраф за нарушение "ковидных" предписаний.