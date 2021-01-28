Комиссия IBU: Рёш скрыла подозрительную допинг-пробу Устюгова

В опубликованном отчёте комиссии IBU по расследованию коррупции в организации сказано, что допинг-проба российского биатлониста Евгения Устюгова 16 февраля 2014 года была скрыта генеральным секретарём организации Николь Рёш.

Комиссия выяснила, что в допинг-пробе Устюгова обнаружили аномально высокий уровень гемоглобина. По правилам IBU, организация должна провести дополнительную проверку и уведомить об этом МОК.

Этого сделано не было, а в системе ADAMS проба Устюгова отмечена как недействительная. Отметку сделала сочинская лаборатория, которая проверяла пробы во время Олимпиады-2014. По словам Рёш, она обращалась по этому поводу в МОК, но доказательств предоставить не смогла. Кроме того, чиновница не поднимала этот вопрос на заседаниях IBU.

Ранее антидопинговая панель CAS аннулировала результаты Устюгова с 24 января 2010 года по март 2014. В результате биатлонист может лишиться золота Ванкувера-2010 в масс-старте и золота Сочи-2014 в эстафете. Биатлонист подал апелляцию, разбирательства продолжаются.