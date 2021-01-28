В СБР отказались комментировать расследование по Бессебергу

Глава медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов отказался комментировать отчёт по расследованию против Андерса Бессеберга, который сегодня был опубликован IBU.

В отчёте говорится, что бывший глава IBU содействовал России в антидопинговых вопросах. В документе утверждается, что норвежец получал подарки от россиян и даже пользовался услугами проституток в Москве в обмен на помощь российскому биатлону.

"Мы-то тут причём? Что мы тут можем прокомментировать? Кто-то где-то что-то написал. Это пусть какая-то официальная реакция хотя бы со стороны IBU. Мы-то в своей вертикали живём", — заявил Бойцов на вопрос "Правды. Ру" о вышедшем отчёте.

По мнению Бойцова, отчёт по расследованию нельзя воспринимать всерьёз.