В СБР отказались комментировать расследование по Бессебергу

Глава медиа-службы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов отказался комментировать отчёт по расследованию против Андерса Бессеберга, который сегодня был опубликован IBU.
В отчёте говорится, что бывший глава IBU содействовал России в антидопинговых вопросах. В документе утверждается, что норвежец получал подарки от россиян и даже пользовался услугами проституток в Москве в обмен на помощь российскому биатлону.
"Мы-то тут причём? Что мы тут можем прокомментировать? Кто-то где-то что-то написал. Это пусть какая-то официальная реакция хотя бы со стороны IBU. Мы-то в своей вертикали живём", — заявил Бойцов на вопрос "Правды. Ру" о вышедшем отчёте.
По мнению Бойцова, отчёт по расследованию нельзя воспринимать всерьёз.
"Существуют органы официальные: WADA, Международная служба биатлонистов, Олимпийский комитет. А вот эти независимые органы — это на здоровье, это всё равно как какие-нибудь независимые аналитики считают, сколько народу было и какого возраста на Пушкинской площади 23 января. Это же смешно. Примерно и здесь такая же история. Пусть этим занимаются те, кому положено этим заниматься, а не разные независимые учреждения", — заявил Бойцов.
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