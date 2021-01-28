Бессеберг пользовался услугами проституток, которые оплачивала Россия

В опубликованном Международном союзом биатлонистов (IBU) отчёте по делу бывшего главы организации Андерса Бессеберга говорится, что он поддерживал российские интересы во всём в обмен на некоторые услуги.

По сведениям комиссии, Бессеберг получал деньги и подарки от России за сокрытие положительных допинг-проб россиян. В частности, главе IBU подарили часы, а также оплачивали отпуск и охоту в РФ.

Также Бессеберга обвинили в связях с женщинами лёгкого поведения, которых оплачивала российская сторона. Сам экс-глава IBU подтвердил, что пользовался услугами женщины в Москве с 2010 по 2014 год. Кроме того, один случай встречи Бессеберга с проституткой зафиксирован в 2016 году в Ханты-Мансийске.