WADA отреагировало на отчёт IBU по российскому делу Бессеберга

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал информацию о завершении расследования дела бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

Ранее IBU опубликовал отчёт, в котором говорится, что к Бессебергу есть вопросы по делам, в которых он мог стать на защиту российских спортсменов без оснований. Ранее главу IBU обвиняли в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.