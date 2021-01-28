WADA отреагировало на отчёт IBU по российскому делу Бессеберга

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал информацию о завершении расследования дела бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.
Ранее IBU опубликовал отчёт, в котором говорится, что к Бессебергу есть вопросы по делам, в которых он мог стать на защиту российских спортсменов без оснований. Ранее главу IBU обвиняли в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.
"Мы рады, что наша работа помогла этой комиссии в расследовании, и мы по-прежнему готовы оказывать помощь правоохранительным органам и IBU любым возможным способом в оставшейся части этого дела", — приводит пресс-служба WADA слова Баньки.
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