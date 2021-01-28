IBU: Бессеберг виновен в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) признал экс-главу организации Андреаса Бессеберга и бывшего генерального секретаря Николь Рёш виновными в сокрытии допинг-проб российских спортсменов.

"Существуют дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России, особенно в вопросах антидопинга", - говорится в отчёте о расследовании IBU.

Отчёт передан в независимый орган по борьбе с допингом в биатлоне (BIU). Решение о санкциях к Бессебергу и Рёш примет эта комиссия.

Обвинения в адрес Бессеберга прозвучали со стороны информатора WADA Григория Родченкова. Он утверждал, что глава IBU помог РУСАДА скрыть положительные допинг-пробы россиян.

Позже была обнаружена переписка Бессеберга и Рёш по этому поводу. В декабре 2018 года полиция Австрии провела обыски в штаб-квартире IBU, которая расположена в Зальцбурге. Также рейды были проведены в Норвегии.