Шубенков отреагировал на информацию о фуросемиде

Легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что никогда не принимал запрещённых веществ, а информацию об обнаружении в его допинг-тесте фуросемида — неправда.

Ранее российские СМИ распространили сообщение о том, что чемпион мира получил предупреждение от AIU, комитета по борьбе с допингом в лёгкой атлетике, и ждёт вскрытия пробы Б. Якобы в первой пробе Шубенкова было найдено незначительное количество фуросемида, который используют для маскировки других запрещённых веществ.

"Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было!" — написал Шубенков в Instagram.

Барьерист подтвердил, что ему пришло письмо от AIU, но заявил, что в нём нет слов про фуросемид. Шубенков отметил, что тренируется в обычном режиме и не подвергнут каким-либо ограничениям.