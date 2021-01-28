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16-летний футболист погиб в уличной драке

Спорт » Командные виды » Футбол

Футболист ирландской команды "Богемиан" Джош Данн погиб в результате уличной драки в Дублине. Спортсмен получил несколько ножевых ранений и скончался в больнице, сообщает клубная пресс-служба.

"Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям", - говорится в заявлении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о смерти 21-летнего футболиста в Омске. От ножевых ранений скончался экс-игрок "Иртыша" Егор Дробыш.

Автор: Артём Пермяков
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