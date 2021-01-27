Ибрагимович отверг обвинения в расизме

Нападающий "Милана" Залатан Ибрагимович ответил на обвинения в расизме по отношению к форварду "Интера" Ромелу Лукаку. В кубковой игре швед назвал бельгийца "маленьким ослом".

Также Златан напомнил Лукаку о случае в "Эвертоне". Когда футболист принимал решение о переходе в "Манчестер Юнайтед", то воспользовался услугами шамана вуду.

"В мире Златана нет места расизму. Мы все одной расы — мы все равны", — написал Ибрагимович в Twitter.

За стычку с Лукаку Златан получил жёлтую карточку. Во втором тайме швед получил второе предупреждение и покинул поле. "Милан" проиграл "Интеру" со счётом 1:2.