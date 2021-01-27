Состав сборной России на ЧМ по биатлону нужно согласовать с WADA

Союз биатлонистов России (СБР) должен подать в Международный союз биатлонистов (IBU) расширенную заявку на чемпионат мира. Это необходимо для того, чтобы IBU мог согласовать список спортсменов со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), сообщает ТАСС.

Чемпионат мира состоится в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. Российская команда сейчас находится в месте проведения соревнований, где готовится к турниру.

Ранее сообщалось, что выступать сборная России будет под флагом СБР и гимном IBU.