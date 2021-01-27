Куклина показала болельщикам медаль чемпионата Европы

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала свои эмоции после завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Спортсменка опубликовала в Instagram видео, во время которого продемонстрировала награду.

"Большое всем спасибо за поздравления, за то, что продолжаете верить в меня. Мне безумно приятно. Вот она, красотка. Всё-таки счастье есть", — заявила Куклина.

Куклина на четырёх рубежах допустила один промах и отстала от лидера на 15,5 секунд. Гонку выиграла полячка Моника Хойнш, второе место заняла украинка Анастасия Меркушина.

Расписание чемпионата Европы по биатлону

27 января

12.30 — индивидуальная гонка (женщины).

16.15 — индивидуальная гонка (женщины).

29 января

12.30 — спринт (женщины).

16.00 — спринт (мужчины).

30 января

12.30 — гонка преследования (женщины). Трансляция на "Матч ТВ".

15.00 — гонка преследования (мужчины). Трансляция на "Матч ТВ".

31 января