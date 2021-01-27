Куклина показала болельщикам медаль чемпионата Европы

Российская биатлонистка Лариса Куклина показала свои эмоции после завоевания бронзовой медали в индивидуальной гонке на чемпионате Европы. Спортсменка опубликовала в Instagram видео, во время которого продемонстрировала награду.
"Большое всем спасибо за поздравления, за то, что продолжаете верить в меня. Мне безумно приятно. Вот она, красотка. Всё-таки счастье есть", — заявила Куклина.
Куклина на четырёх рубежах допустила один промах и отстала от лидера на 15,5 секунд. Гонку выиграла полячка Моника Хойнш, второе место заняла украинка Анастасия Меркушина.
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