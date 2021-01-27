Стало известно, под каким флагом выступит Россия на ЧМ по биатлону
Сборная России по биатлону будет выступать на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Называться команда будет Russian Biathlon Union (RBU).
В случае победы в гонках награждение российских биатлонистов будет проходить под гимном Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля. Российская команда сейчас находится в Поклюке, где ведёт подготовку к турниру.
Расписание чемпионата мира по биатлону
- 10 февраля, 17.00. Смешанная эстафета.
- 12 февраля, 16.30. Спринт (мужчины).
- 13 февраля, 16.30. Спринт (женщины).
- 14 февраля, 15.15. Гонка преследования (мужчины).
- 14 февраля, 17.30. Гонка преследования (женщины).
- 16 февраля, 14.05. Индивидуальная гонка (женщины).
- 17 февраля, 16.30. Индивидуальная гонка (мужчины).
- 18 февраля, 17.15. Одиночная смешанная эстафета.
- 20 февраля, 13.45. Эстафета (женщины).
- 20 февраля, 17.00. Эстафета (мужчины).
- 21 февраля, 14.30. Масс-старт (женщины).
- 21 февраля, 17.15. Масс-старт (мужчины).