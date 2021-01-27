Стало известно, под каким флагом выступит Россия на ЧМ по биатлону

Сборная России по биатлону будет выступать на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России (СБР). Называться команда будет Russian Biathlon Union (RBU).

В случае победы в гонках награждение российских биатлонистов будет проходить под гимном Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт с 10 по 21 февраля. Российская команда сейчас находится в Поклюке, где ведёт подготовку к турниру.

Расписание чемпионата мира по биатлону