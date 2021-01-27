Билл Гейтс рассказал, от чего зависит судьба токийской Олимпиады

Миллиардер Билл Гейтс рассказал о факторах, которые влияют на проведение Олимпиады-2020 в Токио. По мнению одного из самых богатых людей планеты, Игры состоятся в срок, если к лету удастся достичь быстрого распространения вакцины от COVID-19.

"В ближайшее время мы должны посмотреть на прогресс в поставках вакцины. Думаю, всё ещё может наладиться. Если дела не пойдут по плану, то будет жаль, но мы делаем всё зависящее от нас", — приводит Kyodo слова Гейтса.

Ранее Гейтс провёл переговоры с премьер-министром Японии, во время которых обсудил проблему пандемии, поставок вакцины и проведения Игр в 2021 году.

Олимпиада должна была пройти летом 2020 года, но её перенесли из-за пандемии коронавируса. Сейчас власти Японии рассматривают несколько вариантов развития событий, в том числе полную отмену соревнований.