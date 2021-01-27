"Анжи" получит выплату за переход Кокорина в "Фиорентину"

Пресс-атташе "Анжи" Сергей Расулов сообщил, что клуб получит солидарную выплату после перехода нападающего из "Спартака" в итальянскую "Фиорентину". Начисление будет произведено по схеме солидарности ФИФА.

Кокорин был на контракте в "Анжи" один месяц в 2013 году. Тогда футболист перешёл в махачкалинский клуб из "Динамо", но после начала финансовых проблем у дагестанцев вернулся в Москву.

"За этот месяц мы получим около 150-180 тыс. рублей", — приводит "Чемпионат" слова Расулова.

Кокорин сегодня подписал контракт до лета 2024 года. "Спартак" получит 4,5 млн евро.