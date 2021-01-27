Скандал в ЦСКА: Майк Джеймс поругался со всей командой

Разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс покинет команду. Баскетболист поругался с главным тренером Димитрисом Итудисом.

О причинах конфликта ничего не известно, но армейцы не взяли игрока с собой на матч Евролиги против немецкой "Альбы". В этом сезоне разыгрывающий в среднем набирает 20 очков в играх европейского турнира.

Сегодня Джеймс отписался в Instagram от аккаунта ЦСКА, а также страниц всех игроков армейского клуба. Ожидается, что в ближайшее время стороны сообщат о расторжении контракта.