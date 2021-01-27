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"Спартак" и "Аякс" не могут договориться по цене на Промеса

Спорт » Командные виды » Футбол

"Аякс" и "Спартак" пока не договорились по трансферу нападающего Квинси Промеса. Амстердамцы хотят получить за игрока 15 млн евро, но московский клуб не готов платить такую сумму.

По сведениям "СЭ", "Спартак" готов выплатить за Промеса не более 10 млн евро. Стороны продолжают переговоры, при этом сам футболист хотел бы вернуться в Россию.

Промеса устраивают условия, которые предложил "Спартак". Кроме того, у Квинси хорошие воспоминания о сотрудничестве с красно-белыми — в составе команды голландец стал чемпионом РПЛ.

После выступлений за "Спартак" Промес провёл сезон в "Севилье", а затем перешёл в "Аякс". В этом сезоне Квинси провёл 24 матча, в которых забил шесть голов.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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