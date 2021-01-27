Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
В Канаде разработан метод очистки воды с помощью алмазов и титана
Признаки шизофрении: Польша удивлена отношениями США и Германии
Решетова стала похожа на Майкла Джексона из-за уменьшенного носа
Сергей Боярский: Желаю развития, объективности и доверия
Московских бобров переселят за МКАД
Байден получил "в подарок" от Украины два уголовных дела
В Петербурге будут развивать яхтенный туризм
Экс-возлюбленная Давы укорила бывшего парня за имидж страдальца
Вернёмся через час: президент Ирана рассказал о ядерной сделке

"Фиорентина" объявила о завершении перехода Кокорина

Спорт » Командные виды » Футбол

"Фиорентина" объявила о переходе нападающего "Спартака" Александра Кокорина. Сегодня состоится презентация российского футболиста в составе "фиалок".

"Фиорентина" объявила о завершении перехода Кокорина

"Сообщаем, что мы окончательно приобрели права на футболиста Александра Кокорина у "Спартака", — сообщает пресс-служба "фиалок".

"Добро пожаловать, Александр Кокорин", — говорится в сообщении "Фиорентины" в Twitter.

В сообщении отмечается, что Кокорин провёл 48 матчей и забил 12 голов за сборную России. Также "фиалки" отметили, что в активе нападающего чемпионский титул РПЛ и победа в Кубке России.

Кокорин ранее выступал за московское "Динамо", "Зенит" и "Сочи". В "Спартаке" он с августа 2020 года. За красно-белых россиянин провёл десять матчей, в которых забил два гола.

Столичный клуб получит за футболиста 4,5 млн евро. Кокорин, по сведениям СМИ, подписал контракт до лета 2024 года.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Вернёмся через час: президент Ирана рассказал о ядерной сделке
В Ленобласти создадут онлайн-фотобазу животных из приютов
Рябков: решение США по ДСНВ - "единственно правильное"
Ибрагимович напомнил Лукаку про шаманов вуду
Максим Виторган объяснил, почему уволилась няня Платона
Витренко: Спасибо, что несёте Правду людям
Штурм ценой в 20 лет: в США продолжают искать "мятежников"
Присутствие НАТО может быть сокращено в Литве
Вдова показала, что Александр Шаляпин нарисовал перед смертью
В Польше стартует чемпионат Европы по биатлону
Популярное
Общество
Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут

Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.

Михалков о протестах: Скот, который идёт туда, куда его ведут
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Евросоюз
Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального
Новости Европы
Путина обвинили в пропаже известного ирландского дельфина
Гипотезы. Наука
Выживание невозможно: британский физик описал конец света
Любовь Степушова В Европе по примеру Венгрии ведут переговоры о покупке "Спутника V" Любовь Степушова Наталия Красовская Информационные войны: битва вакцин Наталия Красовская Василий Амирджанов Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание Василий Амирджанов
Комментарии
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Игорь Коротченко: бумеранг цветных революций прилетел обратно в США
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
Байден пришёл и выгнал Трампа
Эстонская моська лает, потому что русский слон постарел и ослаб
Александр Ведруссов: Мы отдали Украину Западу и до сих пор платим за это
НАТО ответит за бомбардировки Югославии обеднённым ураном
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Россиянам придётся перейти на кривые огурцы и картошку?
Байден пришёл и выгнал Трампа
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Россиянам придется перейти на кривые огурцы и картошку?
Доктор Мясников предложил оправдать расчеловечивание
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников