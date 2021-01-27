"Фиорентина" объявила о завершении перехода Кокорина

"Фиорентина" объявила о переходе нападающего "Спартака" Александра Кокорина. Сегодня состоится презентация российского футболиста в составе "фиалок".

"Сообщаем, что мы окончательно приобрели права на футболиста Александра Кокорина у "Спартака", — сообщает пресс-служба "фиалок". "Добро пожаловать, Александр Кокорин", — говорится в сообщении "Фиорентины" в Twitter.

В сообщении отмечается, что Кокорин провёл 48 матчей и забил 12 голов за сборную России. Также "фиалки" отметили, что в активе нападающего чемпионский титул РПЛ и победа в Кубке России.

Кокорин ранее выступал за московское "Динамо", "Зенит" и "Сочи". В "Спартаке" он с августа 2020 года. За красно-белых россиянин провёл десять матчей, в которых забил два гола.

Столичный клуб получит за футболиста 4,5 млн евро. Кокорин, по сведениям СМИ, подписал контракт до лета 2024 года.