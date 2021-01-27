В Омске убили 21-летнего футболиста "Иртыша"

21-летний футболист "Иртыша" Егор Дробыш погиб от полученных ножевых ранений в ночь на 27 января в Омске. На игрока и его друга напали неизвестны на улице.

Информацию о смерти Дробыша подтвердила пресс-служба "Иртыша". Клуб выразил соболезнования родным и близким парня.

"Егор был одним из лидеров нашей молодежной команды, однако за основной состав успел отыграть лишь три матча в 2019 году", — говорится в сообщении клуба в Instagram.

По сведениям ТАСС, тело Дробыша было найдено около двух часов ночи. Друг футболиста выжил и с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. СК завёл дело по факту убийства.