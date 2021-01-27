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Ибрагимович напомнил Лукаку про шаманов вуду

Спорт » Командные виды » Футбол

Итальянская пресса расшифровала диалог между форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем и нападающим "Интера" Ромелу Лукаку. Футболисты повздорили в конце первого тайма четвертьфинала Кубка Италии, за что оба получили по жёлтой карточке.

По сведениям Sportmediaset, Златан напомнил своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" про скандал в "Эвертоне". Из Ливерпуля в Манчестер Лукаку уехал после того, как получил наставление от знакомого шамана вуду.

"Иди, делай своё д*** вуду, маленький осёл", — сказал Ибрагимович сопернику.

В ответ Лукаку послал Ибрагимовича. Футболисты потолкались лбами и разошлись.

Во втором тайме Ибрагимович получил второе предупреждение и был удалён с поля. Лукаку реализовал пенальти, сравняв счёт. "Интер" в итоге победил 2:1 и вышел в полуфинал турнира.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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