Малкин стал третьим бомбардиром в истории "Питтсбург Пингвинз"

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (2:3 ОТ) сделал результативную передачу. Российский форвард набрал 1079-е очко в лиге.

Малкин стал третьим бомбардиром в истории клуба, догнав по количеству очков Яромира Ягра. Выше россиянина и чеха в этом рейтинге Сидни Кросби (1270 очков) и Марио Лемье (1723).

Малкин занимает 65-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Он идёт пятым по количеству очков среди действующих игроков. Выше россиянина: