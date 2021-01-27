Малкин стал третьим бомбардиром в истории "Питтсбург Пингвинз"

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (2:3 ОТ) сделал результативную передачу. Российский форвард набрал 1079-е очко в лиге.
Малкин стал третьим бомбардиром в истории клуба, догнав по количеству очков Яромира Ягра. Выше россиянина и чеха в этом рейтинге Сидни Кросби (1270 очков) и Марио Лемье (1723).
Малкин занимает 65-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Он идёт пятым по количеству очков среди действующих игроков. Выше россиянина:
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