Большунов рассказал, почему столкнулся с Маки после финиша

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, что стало причиной столкновения с финским лыжником Йони Маки. Инцидент произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Маки заблокировал Большунова на лыжне, после чего россиянин ударил его палкой. За финишной чертой российский лыжник въехал в финна.