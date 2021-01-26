Большунов рассказал, почему столкнулся с Маки после финиша

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, что стало причиной столкновения с финским лыжником Йони Маки. Инцидент произошёл на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.
Маки заблокировал Большунова на лыжне, после чего россиянин ударил его палкой. За финишной чертой российский лыжник въехал в финна.
"Я хотел поговорить с Маки, но когда пытался остановиться, то крепления сломались. Не хотел его сбивать. Маки не вёл честной игры, а сознательно заблокировал меня.
Соглашусь с решением жюри дисквалифицировать меня. Но не понимаю, почему не дисквалифицировали Маки за то, что он сделал до финиша", — приводит NRK слова Большунова.
Ещё несколько лет назад Мария Максакова утверждала, что не может приехать в Москву, поскольку там её жизни грозит опасность.