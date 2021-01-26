Месси занялся изучением французского языка

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приступил к изучению французского языка. По сведениям Canal+, это означает скорый переход футболиста в "ПСЖ".

Месси может подписать предварительный контракт с парижанами в ближайшее время. Действующее соглашение аргентинца с "Барселоной" истекает в конце сезона-2020/21.

Месси в этом сезоне провёл 22 матча в составе "Барселоны", в которых забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.